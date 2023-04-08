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Giriş Tarihi: 8.4.2023

50 milyon TL!

YUNUS EMRE SEL
50 milyon TL!

1.5 sezonluk mukavele önerilen deneyimli hoca, kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için 50 milyon TL istedi. Başkan Ertuğrul Doğan, rakamı çok bulurken taraflar tekrar buluşmak üzere sözleşti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör adayları içersinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Doğan, deneyimli hocaya 1.5 yıllık sözleşme önerirken, gelecek sezonun kadro planlaması başta olmak üzere birçok konuda fikir birliğine varıldı. Ancak Yalçın'ın kendisi ve yardımcılarına 1 yıl için yaklaşık 50 milyon TL talep etmesi sıkıntı yarattı. Başkan Doğan, bu rakamı çok fazla buldu. Taraflar, bir daha buluşmak üzere masadan kalkarken bordomavililerin ikinci görüşmeden de sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi. Sergen Yalçın; Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan'ın takım çalıştırıyor olması nedeniyle adaylar arasında öne çıkmıştı.

DERELİOĞLU İLE SÖZLEŞME YAPILDI
Trabzonspor, Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile Kasımpaşa maçında takımın başında sahaya çıkabilmesi için sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Resmi olarak yapılması mecburi olan bu mukavelenin, yeni bir teknik adam ile anlaşılması durumunda feshedileceği belirtildi. Bordo-mavilileri, Eddie Newton'un ayrılmasının ardından 2020-21 sezonun 8. haftasında oynanan Alanyaspor maçına da Derelioğlu çıkarmış ve mücadele 1-1 bitmişti.

FIRTINA MORAL ARIYOR
Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.

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