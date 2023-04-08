50 milyon TL!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile teknik direktör adayları içersinde ilk sırada yer alan Sergen Yalçın arasında İstanbul'da yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.Başkan Doğan, bu rakamı çok fazla buldu.Sergen Yalçın; Vincenzo Montella, Andrea Pirlo ve Çağdaş Atan'ın takım çalıştırıyor olması nedeniyle adaylar arasında öne çıkmıştı.Trabzonspor, Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile Kasımpaşa maçında takımın başında sahaya çıkabilmesi için sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Resmi olarak yapılması mecburi olan bu mukavelenin, yeni bir teknik adam ile anlaşılması durumunda feshedileceği belirtildi. Bordo-mavilileri, Eddie Newton'un ayrılmasının ardından 2020-21 sezonun 8. haftasında oynanan Alanyaspor maçına da Derelioğlu çıkarmış ve mücadele 1-1 bitmişti.Ligdeki Kayseri yenilgisinin ardından kupada A.Gücü'ne elenen Trabzonspor, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekip, rakibini yenerek kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Fırtına'da Dorukhan, Serkan ve Trezeguet sakat. Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecek.