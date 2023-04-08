Emre Mor performansı ile dikkat çekiyor! Genç yıldız rekora koşuyor...

Beşiktaş mağlubiyetiyle zirvede yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 geçerek adını son 4 arasına yazdırdı. Soğuk havada yaptığı dubleyle taraftarın içini ısıtan Emre Mor, gecenin kahramanlarından olurken bu sezon en ihtiyaç duyulduğu anlarda ortaya çıkıp takımının kurtarıcısı rolüne büründü. Ligde 26. haftada Alanyaspor (3-1) karşısında rakibin umutlarını bitiren golü atan gurbetçi oyuncu, Avrupa Ligi'nde son dakikalarda 12 puanlı takipçi Rennes'i (3-3) avlayarak grubun 14 puanla lider bitirilmesini sağladı. Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor (2-1) zaferine 89'da Valencia'ya yaptığı asistle damgasını vurdu. Son olarak Kayserispor (4-1) önündeki 2 golüyle rakibin gardını düşürüp maça imzasını attı.





REKORA KOŞUYOR

Sağ kanatta rotasyona düştüğü için maç başına 40 dakika sahada kalan Emre, skorun 9 kez (6 gol-3 asist) değişmesine yardımcı oldu. Ağları 6 defa havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon boyunca Fatih Karagümrük'te ulaştığı performansı egale etti. Jorge Jesus'un tedrisatından geçen milli futbolcu, kalan muhtemel 10 karşılaşmada 1 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak.





BİR GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN

İRFAN KADAR ŞANS BULAMADI

Emre Mor bana göre Türk futbolunda yetenekli 5 futbolcudan biri. Ancak kendisini bulmayı bekliyor. Gerçek yeteneklerini gösterebilirse dünyanın A plus takımlarında rahatlıkla oynayabilir. Emre'nin, Türk Milli Takımı'na alınma süreci sıkıntılı geçmişti. Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi için hapishanedeki babasından teknik direktör Fatih Terim döneminde imzalı bir belge alınmıştı. A Milli Takım, Dortmund, Celta Vigo ve Galatasaray süreçleri çok sarsıntılı oldu. Ancak Karagümrük'te Süleyman Hurma'nın tedrisatında düştüğü yerden yeniden kalkmaya başladı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu. Jesus, sağ açıkta İrfan Can'a şans verdiği kadar Emre Mor'u oynatsaydı bugün F.Bahçe şampiyonluk yarışında en üst sırada olurdu. Sezon başından beri Ferdi'nin sağ bek, önünde Emre Mor'un oynamasının en iyi tercih olacağını söylüyorum, hâlâ arkasındayım. F.Bahçe'de bir hazine varsa sağ bek Ferdi, sağ açık Emre, forvet arkası Arda'dır.