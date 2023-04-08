İcardi sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı

Aslan’ın, Başakşehir’e elendiği Türkiye Kupası maçına, hakem kararları damga vururken G.Saray da tepki göstermişti. Arjantinli yıldız da yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK’ya verildi. Sarı-kırmızılı camia TFF’nin kararına isyan etti
Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilip elendiği maçta orta hakem Kadir Sağlam ile VARhakemlerinin kararları tartışma konusuolmuştu. Galatasaray kulübü yapılan hakem hatalarına büyük tepki gösterirken, İcardi de karşılaşmadan sonra İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç,bir skandal. Yılın soygunu" ifadeleriyle isyan etmişti. PFDK'ya yapılan sevkler dün açıklanırken Arjantinli yıldız da Disiplin Kurulu'na verildi.
DEVELİOĞLU'NDAN LALE ORTA'YA SUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada, "G.Saray'ın futbolcusuİcardi'nin 'sportmenliğe aykırıhareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın36. maddesi uyarınca (1 ila3 müsabakadan men) tedbirsiz olarak PFDK'yasevkine karar verilmiştir" denildi.TFF'nin bu kararı, sarı-kırmızılı camiayıayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadankarara tepki gösterirken, "Operasyon devamediyor" yorumları yaptı. GalatasarayDivan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu daMHK Başkanı Lale Orta hakkında İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusundabulunduğunu açıkladı. Bu aradaG.Saray Başkanı Dursun Özbek ile BeşiktaşBaşkanı AhmetNur Çebide disiplinegönderildi.
UEFA, MATA'YA ÖZEL GÖREV VERDİ
UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. Avrupa futbolunun patronu, 'Akil Adamlar Konseyi' kurdu. Ekip, açılış toplantısını 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapacak. Futbol alanında geniş deneyime sahip eski oyuncular ve elit teknik adamlarla oluşturulan konseyde Mourinho'danAncelotti'ye kadar birçok isim yer alırken, G.Saray'ın yıldızı Juan Mata da bulunuyor.
KARABAĞ'DAN DEV GELİR: 12 MİLYON 336 BİN TL
Karabağ ile Bakü'de hazırlık maçı yapan ve gelirinin depremzedelere destekte kullanılacağı açıklanan mücadeleden dev bir miktar elde edildi. Gomis ve İcardi'nin golleri ile sahadan G.Saray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken tribünlerde ve kentte de sarı-kırmızılılara yönelik büyük sevgi gösterileri olmuştu. Biletleri günler öncesinde biten maçtan 12 milyon 336 bin TL toplandı.
ABDÜLKERİM, KAYSERİ MAÇINA YETİŞEBİLİR
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşahir ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adale grubundaaşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan Abdülkerim'in, bu haftayı bay geçecek olan G.Saray'ın 14 Nisan'daki Kayserispor müsabakasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.