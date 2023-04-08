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Giriş Tarihi: 8.4.2023

İcardi sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı

MEHMET ÖZCAN
İcardi sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı

Aslan’ın, Başakşehir’e elendiği Türkiye Kupası maçına, hakem kararları damga vururken G.Saray da tepki göstermişti. Arjantinli yıldız da yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK’ya verildi. Sarı-kırmızılı camia TFF’nin kararına isyan etti

Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilip elendiği maçta orta hakem Kadir Sağlam ile VAR hakemlerinin kararları tartışma konusu olmuştu. Galatasaray kulübü yapılan hakem hatalarına büyük tepki gösterirken, İcardi de karşılaşmadan sonra İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadeleriyle isyan etmişti. PFDK'ya yapılan sevkler dün açıklanırken Arjantinli yıldız da Disiplin Kurulu'na verildi.



DEVELİOĞLU'NDAN LALE ORTA'YA SUÇ DUYURUSU
Yapılan açıklamada, "G.Saray'ın futbolcusu İcardi'nin 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca (1 ila 3 müsabakadan men) tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. TFF'nin bu kararı, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan karara tepki gösterirken, "Operasyon devam ediyor" yorumları yaptı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu da MHK Başkanı Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu arada G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de disipline gönderildi.

UEFA, MATA'YA ÖZEL GÖREV VERDİ
UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. Avrupa futbolunun patronu, 'Akil Adamlar Konseyi' kurdu. Ekip, açılış toplantısını 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapacak. Futbol alanında geniş deneyime sahip eski oyuncular ve elit teknik adamlarla oluşturulan konseyde Mourinho'dan Ancelotti'ye kadar birçok isim yer alırken, G.Saray'ın yıldızı Juan Mata da bulunuyor.

KARABAĞ'DAN DEV GELİR: 12 MİLYON 336 BİN TL
Karabağ ile Bakü'de hazırlık maçı yapan ve gelirinin depremzedelere destekte kullanılacağı açıklanan mücadeleden dev bir miktar elde edildi. Gomis ve İcardi'nin golleri ile sahadan G.Saray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken tribünlerde ve kentte de sarı-kırmızılılara yönelik büyük sevgi gösterileri olmuştu. Biletleri günler öncesinde biten maçtan 12 milyon 336 bin TL toplandı.

ABDÜLKERİM, KAYSERİ MAÇINA YETİŞEBİLİR
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşahir ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan Abdülkerim'in, bu haftayı bay geçecek olan G.Saray'ın 14 Nisan'daki Kayserispor müsabakasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

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İcardi sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı
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