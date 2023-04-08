İcardi sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı

Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilip elendiği maçta orta hakemGalatasaray kulübü yapılan hakem hatalarına büyük tepki gösterirken, İcardi de karşılaşmadan sonra İnstagram hesabından yaptığı paylaşımdaifadeleriyle isyan etmişti. PFDK'ya yapılan sevkler dün açıklanırken Arjantinli yıldız da Disiplin Kurulu'na verildi.Yapılan açıklamada,denildi.TFF'nin bu kararı, sarı-kırmızılı camiayıayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadankarara tepki gösterirken, "Operasyon devamediyor" yorumları yaptı.Bu aradaG.Saray Başkanı Dursun Özbek ile BeşiktaşBaşkanı AhmetNur Çebide disiplinegönderildi.UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. Avrupa futbolunun patronu, 'Akil Adamlar Konseyi' kurdu. Ekip, açılış toplantısını 24 Nisan'da Nyon'daki Avrupa Futbol Evi'nde yapacak. Futbol alanında geniş deneyime sahip eski oyuncular ve elit teknik adamlarla oluşturulan konseydebirçok isim yer alırken, G.Saray'ın yıldızı Juan Mata da bulunuyor.Karabağ ile Bakü'de hazırlık maçı yapan ve gelirinin depremzedelere destekte kullanılacağı açıklanan mücadeleden dev bir miktar elde edildi.sahadan G.Saray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken tribünlerde ve kentte de sarı-kırmızılılara yönelik büyük sevgi gösterileri olmuştu. Biletleri günler öncesinde biten maçtantoplandı.Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşahir ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcununtespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan Abdülkerim'in, bu haftayı bay geçecek olan G.Saray'ın 14 Nisan'daki Kayserispor müsabakasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.