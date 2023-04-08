Karabağ’dan dev gelir! Abdülkerim Bardakçı’dan sevindiren haber...

Karabağ ile Bakü'de hazırlık maçı yapan ve gelirinin depremzedelere destekte kullanılacağı açıklanan mücadeleden dev bir miktar elde edildi. Gomis ve İcardi'nin golleri ile sahadan G.Saray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken tribünlerde ve kentte de sarı-kırmızılılara yönelik büyük sevgi gösterileri olmuştu. Biletleri günler öncesinde biten maçtan 12 milyon 336 bin TL toplandı.





ABDÜLKERİM, KAYSERİ MAÇINA YETİŞEBİLİR

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Başakşahir ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Tedavisine başlanan Abdülkerim'in, bu haftayı bay geçecek olan G.Saray'ın 14 Nisan'daki Kayserispor müsabakasında forma giyme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.