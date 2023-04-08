Kısır tartışmalar bitmeli

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Türk futbolunu yeni açılımlarla büyütmek istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Artık kısır tartışmaların bir tarafa bırakılması gerekiyor. Vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun Türk futboluna hakim olması lazım ki, spordaki ivmeyi sağlayabilelim.diye konuştu.Yarın sona erecek turnuvanın ardından katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı formalar, açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.