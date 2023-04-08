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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Kısır tartışmalar bitmeli

Kısır tartışmalar bitmeli

İzmir Cup’un açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Artık vizyonun, yeni çabaların ve yeni ufkun bir an evvel Türk futboluna hakim olması lazım” ifadelerini kullandı

Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunda altyapı taramaları ve tesis devrimleri sayesinde art arda madalyaların ve rekorların geldiğini belirtti. Türk futbolunu yeni açılımlarla büyütmek istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Artık kısır tartışmaların bir tarafa bırakılması gerekiyor. Vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun Türk futboluna hakim olması lazım ki, spordaki ivmeyi sağlayabilelim. Altınordu'nun geliştirdiği üretim modelini ve vizyonu, tüm kulüpler benimsemeli. Türk futbolunun üretmekten başka çaresi yok" diye konuştu.

GELİRLER DEPREMZEDELERE
Yarın sona erecek turnuvanın ardından katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı formalar, açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.

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Kısır tartışmalar bitmeli
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