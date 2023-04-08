Kısır tartışmalar bitmeli

İzmir Cup’un açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Artık vizyonun, yeni çabaların ve yeni ufkun bir an evvel Türk futboluna hakim olması lazım” ifadelerini kullandı
Altınordu'nun ev sahipliğinde 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvası, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporundaaltyapı taramaları ve tesis devrimlerisayesinde art arda madalyaların ve rekorlarıngeldiğini belirtti. Türk futbolunu yeni açılımlarla büyütmek istediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Artık kısır tartışmaların bir tarafa bırakılması gerekiyor. Vizyonun, yeni çabaların, yeni ufkun Türk futboluna hakim olması lazım ki, spordaki ivmeyi sağlayabilelim. Altınordu'nun geliştirdiğiüretim modelini ve vizyonu, tüm kulüplerbenimsemeli. Türk futbolunun üretmektenbaşka çaresi yok" diye konuştu.
GELİRLER DEPREMZEDELERE
Yarın sona erecek turnuvanın ardından katılımcı ekiplerin A takım futbolcularının imzaladığı formalar, açık artırmayla satılacak ve gelir depremzedelere bağışlanacak.