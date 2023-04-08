Mor’al deposu!

Beşiktaş mağlubiyetiyle zirvede yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 geçerek adını son 4 arasına yazdırdı. Soğuk havada yaptığı dubleyle taraftarın içini ısıtan Emre Mor, gecenin kahramanlarından olurken bu sezon en ihtiyaç duyulduğu anlarda ortaya çıkıp takımının kurtarıcısı rolüne büründü. Ligde 26. haftadakarşısında rakibin umutlarını bitiren golü atan gurbetçi oyuncu, Avrupa Ligi'nde son dakikalarda 12 puanlı takipçiavlayarak grubun 14 puanla lider bitirilmesini sağladı. Türkiye Kupası son 16 turundazaferine 89'da Valencia'ya yaptığı asistle damgasını vurdu. Son olarakönündeki 2 golüyle rakibin gardını düşürüp maça imzasını attı.Sağ kanatta rotasyona düştüğü için maç başına 40 dakika sahada kalan Emre, skorun 9 kezdeğişmesine yardımcı oldu.Jorge Jesus'un tedrisatından geçen milli futbolcu, kalan muhtemel 10 karşılaşmada 1 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak. SAMET YÜKSELEmre Mor bana göre Türk futbolunda yetenekli 5 futbolcudan biri. Ancak kendisini bulmayı bekliyor. Gerçek yeteneklerini gösterebilirse dünyanın A plus takımlarında rahatlıkla oynayabilir. Emre'nin, Türk Milli Takımı'na alınma süreci sıkıntılı geçmişti.A Milli Takım, Dortmund, Celta Vigo ve Galatasaray süreçleri çok sarsıntılı oldu. Ancak Karagümrük'te Süleyman Hurma'nın tedrisatında düştüğü yerden yeniden kalkmaya başladı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezon başından beri Ferdi'nin sağ bek, önünde Emre Mor'un oynamasının en iyi tercih olacağını söylüyorum, hâlâ arkasındayım.