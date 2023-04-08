Mor’al deposu!

Emre Mor, kritik anlarda ortaya çıkıp Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde getirdiği 1 puanla grubun lider bitirilmesini sağlayan başarılı sağ kanat, kupada Rize’ye yaptığı asistle çeyrek finalin, Kayserispor ağlarına bıraktığı 2 golle de yarı finalin kapısını açtı
Beşiktaş mağlubiyetiyle zirvede yara alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 geçerek adını son 4 arasına yazdırdı. Soğuk havada yaptığı dubleyle taraftarın içini ısıtan Emre Mor, gecenin kahramanlarından olurken bu sezon en ihtiyaç duyulduğu anlarda ortaya çıkıp takımının kurtarıcısı rolüne büründü. Ligde 26. haftada Alanyaspor (3-1) karşısında rakibin umutlarını bitiren golü atan gurbetçi oyuncu, Avrupa Ligi'nde son dakikalarda 12 puanlı takipçi Rennes'i (3-3) avlayarak grubun 14 puanla lider bitirilmesini sağladı. Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor (2-1) zaferine 89'da Valencia'ya yaptığı asistle damgasını vurdu. Son olarak Kayserispor (4-1) önündeki 2 golüyle rakibin gardını düşürüp maça imzasını attı.
REKORA KOŞUYOR
Sağ kanatta rotasyona düştüğü için maç başına 40 dakika sahada kalan Emre, skorun 9 kez (6 gol-3 asist) değişmesine yardımcı oldu. Ağları 6defa havalandıran 25 yaşındakioyuncu, geçtiğimiz sezonboyunca Fatih Karagümrük'teulaştığı performansı egale etti. Jorge Jesus'un tedrisatından geçen milli futbolcu, kalan muhtemel 10 karşılaşmada 1 gol daha atması halinde kariyer rekorunu kıracak. SAMET YÜKSEL
BİR GÖRÜŞ / FATİH DOĞAN
İRFAN KADAR ŞANS BULAMADI
Emre Mor bana göre Türk futbolunda yetenekli 5 futbolcudan biri. Ancak kendisini bulmayı bekliyor. Gerçek yeteneklerini gösterebilirse dünyanın A plus takımlarında rahatlıkla oynayabilir. Emre'nin, Türk Milli Takımı'na alınma süreci sıkıntılı geçmişti. Türk vatandaşı olarakkabul edilmesi için hapishanedekibabasından teknik direktör Fatih Terimdöneminde imzalı bir belge alınmıştı. A Milli Takım, Dortmund, Celta Vigo ve Galatasaray süreçleri çok sarsıntılı oldu. Ancak Karagümrük'te Süleyman Hurma'nın tedrisatında düştüğü yerden yeniden kalkmaya başladı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu. Jesus, sağ açıktaİrfan Can'a şans verdiği kadar Emre Mor'uoynatsaydı bugün F.Bahçe şampiyonlukyarışında en üst sırada olurdu. Sezon başından beri Ferdi'nin sağ bek, önünde Emre Mor'un oynamasının en iyi tercih olacağını söylüyorum, hâlâ arkasındayım. F.Bahçe'de birhazine varsa sağ bek Ferdi, sağ açıkEmre, forvet arkası Arda'dır.