Ne olursa olsun 1 yıl kal hocam

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Jorge Jesus’a yönetim, 1 yıl daha sözleşme uzatma teklifi yaptı
F.Bahçe'yle 1 yıllık kontrat imzalayan ve yeni sezon için Brezilya'ya döneceği iddiaları ortaya atılan Jorge Jesus için yönetim de nabız yokluyor. Deneyimli teknik adam ile sezon sonundaki derece ne olursa olsun yola devam etmek isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları, bu konuda teklifini yaptı. Portekizli çalıştırıcıya "Bir sene daha devamedelim" isteği yöneltilirken Jesus ise kararını sezon sonunda vereceğini söyledi. Brezilya Milli Takımı ileadı anılan Jorge Jesus'un daha öncetarihi başarılar kazandığı Flamengoiçin de ismi geçiyor.