Ne olursa olsun 1 yıl kal hocam

F.Bahçe'yle 1 yıllık kontrat imzalayan ve yeni sezon için Brezilya'ya döneceği iddiaları ortaya atılan Jorge Jesus için yönetim de nabız yokluyor. Deneyimli teknik adam ile sezon sonundaki derece ne olursa olsun yola devam etmek isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları, bu konuda teklifini yaptı. Portekizli çalıştırıcıyaisteği yöneltilirken Jesus ise kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.