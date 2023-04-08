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Giriş Tarihi: 8.4.2023 16:18

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

DHA
Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de yarın Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Başakşehir yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
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