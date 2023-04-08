Süper Lig’de Ankaragücü’nün konuğu İstanbulspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Alt sıralara yakından ilgilendiren maç saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
İLK 11'LER:
ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
İSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet, Tuncer, Duhaney, Mahmadou Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Emeka
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Emre Kılınç ile Kevin Malcuit sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler İstanbulspor maçında sarı kart görürse, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.