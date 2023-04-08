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Giriş Tarihi: 8.4.2023 14:30 Son Güncelleme: 8.4.2023 15:19

Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu İstanbulspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Süper Lig’de Ankaragücü’nün konuğu İstanbulspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Ankaragücü, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Her iki takımda sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkarken; karşılaşma öncesi Ankaragücü 25 puanla 15. sırada, İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Alt sıralara yakından ilgilendiren maç saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

İLK 11'LER:

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe
İSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet, Tuncer, Duhaney, Mahmadou Ba, Muammer, Lokilo, Ethemi, Emeka

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale yükselen MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 25 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattında yer alan İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Emre Kılınç ile Kevin Malcuit sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler İstanbulspor maçında sarı kart görürse, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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Süper Lig'de Ankaragücü'nün konuğu İstanbulspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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