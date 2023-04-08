Zor günlerde baba şefkati!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bu yana oyuncularına sahip çıkmaya devam ediyor. Altay Bayındır'ın taraftardan tepki gördüğü dönemde "Onu ıslıklamak, beni ıslıklamaktır" diyen Portekizli çalıştırıcı, sezon içinde de birçok kez futbolcularını herkese karşı korudu. 68 yaşındaki teknik adam, Kayseri maçında bir defa daha bu duruşu ile öne çıktı. İrfan Can Kahveci'ye yönelik protestolar ve verdiği röportaj nedeniyle Arao'ya olan tepkileri bertaraf eden kurt hoca, maçın ardından da taraftarla oyuncuların arasını sıcak tutmak için karşılıklı alkış yaptırarak camiayı kenetledi. Hocalığının yanı sıra bir baba şefkatiyle takımını kucakladı.