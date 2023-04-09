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Giriş Tarihi: 9.4.2023 19:26

Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA
Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdmanın ardından tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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