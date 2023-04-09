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Giriş Tarihi: 9.4.2023 13:47 Son Güncelleme: 9.4.2023 13:50

Redmond sistem değiştirdi! Şenol Güneş'ten flaş karar...

Redmond sistem değiştirdi! Şenol Güneş’ten flaş karar...

Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, tarihi Fenerbahçe galibiyetinden sonra durmak istemiyor. Özellikle Nathan Redmond'un son haftalarda gösterdiği performansın ardından teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gitme kararı verdi. Takımın yıldız oyuncusu Gedson ise kulübeye çekildi.

Spor Toto Süper Lig'de son dört maçını kazanan Beşiktaş, bugün evinde konuk edeceği Giresunspor'u da yenerek zirveyi takibini sürdürmek amacında. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

CENK VE HADZIAHMETOVIC CEZA SINIRINDA

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz takımı ise deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken 2 galibiyetini G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı buldu. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki Cenk ve Hadziahmetovic sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

REDMOND SİSTEM DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, derbide attığı 1 gol, 3 asist ile formayı alırken, aynı zamanda takımın sistemini de değiştirdi. Tecrübeli futbolcunun, Giresunspor karşısında Salih Uçan ve Amir'in önünde oynaması bekleniyor.

GEDSON KULÜBEYE

4-3-3'ten, 4-2- 3-1'e dönüş yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in bu durumda derbide kötü oynayan ve son maçlarda düşüşte olan Gedson'u kulübede oturtacağı öğrenildi.

SON TERCİH SAİSS

Siyah-beyazlı takımda bir diğer merak edilen konu ise stoperde Colley'nin yanında kimin oynayacağıydı. Tayyip Talha'nın sakatlığı ve Welinton'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Necip Uysal ve Saiss arasında tercih yapan Güneş, kararını Faslı futbolcudan yana verdi. Fenerbahçe derbisinde hafif ağrılarının yanı sıra ailesinden bir yakınını kaybettiği için yer almayan Saiss, bir maçlık aranın ardından takıma dönmüş oldu.

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Redmond sistem değiştirdi! Şenol Güneş'ten flaş karar...
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