Redmond sistem değiştirdi! Şenol Güneş’ten flaş karar...

Spor Toto Süper Lig'de son dört maçını kazanan Beşiktaş, bugün evinde konuk edeceği Giresunspor'u da yenerek zirveyi takibini sürdürmek amacında. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
CENK VE HADZIAHMETOVIC CEZA SINIRINDA
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Karadeniz takımı ise deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken 2 galibiyetini G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı buldu. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki Cenk ve Hadziahmetovic sarı kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
GEDSON KULÜBEYE
4-3-3'ten, 4-2- 3-1'e dönüş yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in bu durumda derbide kötü oynayan ve son maçlarda düşüşte olan Gedson'u kulübede oturtacağı öğrenildi.
SON TERCİH SAİSS
Siyah-beyazlı takımda bir diğer merak edilen konu ise stoperde Colley'nin yanında kimin oynayacağıydı. Tayyip Talha'nın sakatlığı ve Welinton'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Necip Uysal ve Saiss arasında tercih yapan Güneş, kararını Faslı futbolcudan yana verdi. Fenerbahçe derbisinde hafif ağrılarının yanı sıra ailesinden bir yakınını kaybettiği için yer almayan Saiss, bir maçlık aranın ardından takıma dönmüş oldu.