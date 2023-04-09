Redmond sistem değiştirdi! Şenol Güneş’ten flaş karar...

SON TERCİH SAİSS

Siyah-beyazlı takımda bir diğer merak edilen konu ise stoperde Colley'nin yanında kimin oynayacağıydı. Tayyip Talha'nın sakatlığı ve Welinton'ın kırmızı kart cezası nedeniyle Necip Uysal ve Saiss arasında tercih yapan Güneş, kararını Faslı futbolcudan yana verdi. Fenerbahçe derbisinde hafif ağrılarının yanı sıra ailesinden bir yakınını kaybettiği için yer almayan Saiss, bir maçlık aranın ardından takıma dönmüş oldu.