Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş’ın rakibi Giresunspor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.
GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Borja, Kuwas, Bajic
Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA İKİ EKSİK
Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan faydalanamayacak.
Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.