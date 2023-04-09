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Giriş Tarihi: 9.4.2023 14:36

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sergen Yalçın'da flaş gelişme! İndirim bekleniyor...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Sergen Yalçın’da flaş gelişme! İndirim bekleniyor...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Teknik direktör arayışlarına devam eden Trabzonspor, birinci aday konumundaki Sergen Yalçın'dan indirim bekliyor.

Trabzonspor'da teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşmadı. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir araya geldiği Sergen Yalçın ile maddi konular başta olmak üzere bazı detaylarda orta yolu bulamamış ve 2. bir görüşme için söz kesilmişti. Ancak planlanan yeni zirvenin tarihi netlik kazanmadı.

Yönetim, 50 yaşındaki hocanın talep ettiği 50 milyon TL'lik rakamda indirime gitmesini beklerken, kontrat süresi ve transfer politikası konusunda da anlaşmazlıkların aşılması hedefleniyor.

Bu arada adı Trabzonspor ile anılan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerden teklif almadığını açıkladı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Sergen Yalçın'da flaş gelişme! İndirim bekleniyor...
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