Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den olay sözler! "Ligin tescilini adaletli bulmuyoruz"

"VALERİEN ISMAEL'E GÖREV VERDİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Valerien Ismael için konuşan Çebi; "Puan ortalamasına baktığınızda Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Fakat ben Valerien Ismael'e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana 'sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım' dedirtemez." açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A 'KABADAYI' TARZI İLE HİTAP EDEMEZ"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş." sözlerini sarfetti.

REDMOND VE MASUAKU SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı İngiliz oyuncu için; "Redmond bizimle devam etmek istiyor. İstek varsa yola çıkacağız. Kendisi devam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız. Biz Masuaku ile devam etmeyi planlıyoruz. Gönlümden geçen Masuaku ile devam etmek. Bonservisini almak istiyoruz. Performansı arttı. Henüz 28 yaşında ve bize fayda sağlayacaktır." dedi.