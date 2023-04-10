Eden Hazard’ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe ile de anılan Eden Hazard Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe'nin çok istediği Eden Hazard için İspanyollar kritik gelişmeyi duyurdu.

EDEN HAZARD FENERBAHÇE'YE DEĞİL LENS'E

Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Eden Hazard, an itibarıyla Fransa yolunda! Yıldız Belçikalı için temaslarda bulunan Lens, önümüzdeki yaz oyuncuyu ivedilikle kadrosuna katmak istiyor. Lens'in başarılı forveti Lois Openda da kritik transfer hakkında yorum yaptı ve Hazard ile beraber oynamayı çok istediğini belirtti.

İSPANYOLLAR DUYURDU

Lens'in Eden Hazard için girişimini duyuran İspanyollar, ayrıca da oyuncunun Fransa'da parladığına dikkat çekti ve Lens'in Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde anlaşmanın kolaylıkla sağlanacağını belirtti.

MAÇ RİTMİNE İHTİYACI VAR

Real Madrid kariyeri büyük bir hayal kırıklığı olan Belçikalı yıldız, bu sezon sadece 8 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. (Akşam)