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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:28

Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe derken...

Eden Hazard’ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Real Madridli Eden Hazard için Fransa'dan açıklama geldi. Lens'in genç forveti Lois Openda, Hazard transferi için, "bizim için harika bir transfer olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile de anılan Eden Hazard Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe'nin çok istediği Eden Hazard için İspanyollar kritik gelişmeyi duyurdu.

EDEN HAZARD FENERBAHÇE'YE DEĞİL LENS'E
Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Eden Hazard, an itibarıyla Fransa yolunda! Yıldız Belçikalı için temaslarda bulunan Lens, önümüzdeki yaz oyuncuyu ivedilikle kadrosuna katmak istiyor. Lens'in başarılı forveti Lois Openda da kritik transfer hakkında yorum yaptı ve Hazard ile beraber oynamayı çok istediğini belirtti.

İSPANYOLLAR DUYURDU
Lens'in Eden Hazard için girişimini duyuran İspanyollar, ayrıca da oyuncunun Fransa'da parladığına dikkat çekti ve Lens'in Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde anlaşmanın kolaylıkla sağlanacağını belirtti.

MAÇ RİTMİNE İHTİYACI VAR
Real Madrid kariyeri büyük bir hayal kırıklığı olan Belçikalı yıldız, bu sezon sadece 8 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. (Akşam)

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Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe derken...
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