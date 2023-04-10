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Giriş Tarihi: 10.4.2023 08:51 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:20

Galatasaray'da sol bek rekabeti kızıştı! Son 3 maçta farklı isimler görev aldı...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da sol bek rekabeti kızıştı! Son 3 maçta farklı isimler görev aldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de 63 puanla zirvede yer alan ve haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, son 3 maçta farklı sol bek ile maça çıkarken, bu durum sol bek rekabetinin kızıştığını gösteriyor. Aslan'da bay geçilecek hafta sonrası sol bekte kimin görev yapılacağı merak edilirken; teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda sergileyecekleri performansa göre Adekugbe- Kazımcan arasında tercihini yapacak.

Galatasaray'ın son 3 resmi maçında sol bekte 3 farklı isim görev yaptı. Ligdeki Konya deplasmanında Leo Dubois, Adana Demirspor maçında Sam Adekugbe, Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında Kazımcan Karataş savunmanın solunda oynadı.

Kayserispor maçı öncesinde Adekugbe ve Kazımcan arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Yabancı sınırından dolayı sol bekte Leo Dubois'in şansı azaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda sergileyecekleri performansa göre Adekugbe- Kazımcan arasında tercihini yapacak.

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Galatasaray'da sol bek rekabeti kızıştı! Son 3 maçta farklı isimler görev aldı...
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