Galatasaray’da sol bek rekabeti kızıştı! Son 3 maçta farklı isimler görev aldı...

Galatasaray'ın son 3 resmi maçında sol bekte 3 farklı isim görev yaptı. Ligdeki Konya deplasmanında Leo Dubois, Adana Demirspor maçında Sam Adekugbe, Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında Kazımcan Karataş savunmanın solunda oynadı.

Kayserispor maçı öncesinde Adekugbe ve Kazımcan arasında kıyasıya bir forma rekabeti yaşanıyor. Yabancı sınırından dolayı sol bekte Leo Dubois'in şansı azaldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde antrenmanlarda sergileyecekleri performansa göre Adekugbe- Kazımcan arasında tercihini yapacak.