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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:16

Galatasaray'dan Lucas Moura hamlesi! Yeni sezon için...

Galatasaray’dan Lucas Moura hamlesi! Yeni sezon için...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Tottenham’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lucas Moura için yeniden harekete geçti. Brezilyalı yıldızın menajerinden görüşme için randevu alındığı öğrenildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen Tottenham'ın Brezilyalı kanhat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sezon sonu boşa çıkacak oyuncunun durumunu Galatasaray dışında başka takımlar da yakından takip ediyor. İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti. Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı. (Takvim)

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Galatasaray'dan Lucas Moura hamlesi! Yeni sezon için...
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