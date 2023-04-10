Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan olay hamle! Mauro Icardi'nin sevki için...
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:11 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:19

Galatasaray'dan olay hamle! Mauro Icardi'nin sevki için...

Galatasaray’dan olay hamle! Mauro Icardi’nin sevki için...

Galatasaray, bugün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın istifası için Futbol Federasyonu'na gidecek. Cim-Bom Çarşamba günü ise Icardi'nin sevki için Futbol Federasyonu'na bir sunum yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı hareketli bir hafta bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YAPILACAK
Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi tepki topladı.

Aslan'ın, Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü Futbol Federasyonu ile yapacağı zirvede kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi. (sporx)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan olay hamle! Mauro Icardi'nin sevki için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA