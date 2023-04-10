Galatasaray’dan olay hamle! Mauro Icardi’nin sevki için...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı hareketli bir hafta bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 3-2 yenilerek kupadan elenen Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, son haftalarda mağdur olduklarını düşündükleri pozisyonlar için bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE YAPILACAK

Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi tepki topladı.

Aslan'ın, Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü Futbol Federasyonu ile yapacağı zirvede kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi. (sporx)