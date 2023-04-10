Miha Zajc transferinde hapis şoku!

Fenerbahçe'de 31 Ocak 2019'da kadroya katılan Miha Zajc'ın transferi için İtalya'nın Empoli kulübüne ödenmesi gereken son taksitte büyük bir skandal meydana gelmişti.

Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibine ödemesi gereken 831 bin 929 Euro 50 sent tutarındaki transfer taksitini Doetinchem'deki bir otomobil şirketine gönderdi.

25 Eylül 2020'de transfer taksitinin son tutarı için Empoli'den bir hatırlatma maili geldi, hemen ardından da farklı bir adresten sahte mesaj ulaştı.

Bu mesajda Empoli'den daha önce gelen mailin görmezden gelinmesi istendi. Fenerbahçe'ye yeni bir hesap numarası gönderildi. Sahte mail Empoli'deki irtibat kişisinin adını içeriyordu.Yanlış mail adresi, doğru mail adresinden yalnızca bir harf farklıydı.

Para gönderildi, daha sonra otomobil şirketinin ortağı olan bir adamın ticari hesap numarasını içeren bir fatura iletildi. Fenerbahçe, paranın yanlış hesaba aktarıldığını anladı. Kulüp, ikinci ortaktan ve şirketlerinden miktarı geri talep etti.

MAHKEME FENERBAHÇE'Yİ HAKLI BULDU

Olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, Fenerbahçe ile sanıklar arasında geçerli bir anlaşma olmadığına karar verdi. Fenerbahçe'ye aktarılan tutarı artı yapılan masrafları iade etmelerine emredildi.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR!

Fenerbahçe'yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı, 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre; Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba satıcısı olan Brian J. 830 bin euro'yu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Brian J. ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı. Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.