Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş’a Cenk Tosun’dan kötü haber!

31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi.



Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.