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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:53 Son Güncelleme: 10.4.2023 12:10

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber!

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş’a Cenk Tosun’dan kötü haber!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, dün oynanan Giresunspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. 31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi.

Dün akşam oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Tosun'un, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi.

YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 35. dakikasında kasığından sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Gedson Fernandes'e bırakan Cenk'ten siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

31 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında bir yırtık tespit edildi. Ancak yırtığın büyük olmadığı ve golcü oyuncunun yaklaşık 1 hafta takımla antrenmanlara katılamayacağı öğrenildi.

Bu yüzden Cenk, gelecek hafta dış sahada oynanacak Trabzonspor müsabakasında teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

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Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber!
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