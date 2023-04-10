Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Andriy Yarmolenko bombası! Ertuğrul Doğan harekete geçti...
Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:39

Trabzonspor'da Andriy Yarmolenko bombası! Ertuğrul Doğan harekete geçti...

Trabzonspor’da Andriy Yarmolenko bombası! Ertuğrul Doğan harekete geçti...

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, yıldız bir transferi kadroya katmak için harekete geçti. Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'un çok yakından ilgilendiği Andriy Yarmolenko, menajeri aracılığı ile önümüzdeki yaz için resmen teklif edildi.

Andriy Yarmolenko'da sıcak saatler yaşanıyor! Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Ukraynalı yıldız, şimdi de menajeri tarafından Süper Lig'e önerildi.

ANDRIY YARMOLENKO'DA SÜRPRİZ GELİŞME
Tekrar Avrupa'da oynamak isteyen 33 yaşındaki hücumcu, halihazırda Al-Ain FC forması giyiyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu ana kadar 24 maça çıkan Andriy Yarmolenko, 8 gol ve 5 asistlik harika bir katkı sağladı. Üst düzey futbol oynamak ve yeniden kendini ispatlamak isteyen deneyimli yıldız, menajeri aracılığı ile Süper Lig devlerine önerildi.

Al-Ain'deki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yarmolenko, önümüzdeki yaz bonservisini de eline alıyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ukraynalı kanat, bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olmayı planlıyor. Makul bir imza parası ve uygun bir maaş karşılığında Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Yarmolenko, hedefi olan bir projede yer almak istiyor. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Andriy Yarmolenko bombası! Ertuğrul Doğan harekete geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA