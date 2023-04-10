Trabzonspor’da Andriy Yarmolenko bombası! Ertuğrul Doğan harekete geçti...

Andriy Yarmolenko'da sıcak saatler yaşanıyor! Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Ukraynalı yıldız, şimdi de menajeri tarafından Süper Lig'e önerildi.

ANDRIY YARMOLENKO'DA SÜRPRİZ GELİŞME

Tekrar Avrupa'da oynamak isteyen 33 yaşındaki hücumcu, halihazırda Al-Ain FC forması giyiyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu ana kadar 24 maça çıkan Andriy Yarmolenko, 8 gol ve 5 asistlik harika bir katkı sağladı. Üst düzey futbol oynamak ve yeniden kendini ispatlamak isteyen deneyimli yıldız, menajeri aracılığı ile Süper Lig devlerine önerildi.

Al-Ain'deki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yarmolenko, önümüzdeki yaz bonservisini de eline alıyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ukraynalı kanat, bonservissiz şekilde Avrupa'ya transfer olmayı planlıyor. Makul bir imza parası ve uygun bir maaş karşılığında Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Yarmolenko, hedefi olan bir projede yer almak istiyor. (Akşam)