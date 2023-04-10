UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller başlıyor

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak. Gecenin maçlarında Portekiz ekibi Benfica, İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz ekibi Manchester City de Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final aşamasının diğer maçlarında 12 Nisan Çarşamba günü Real Madrid ile Chelsea, Napoli ile de Milan mücadele edecek.Karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçlarının programı şöyle:22.00 Benfica-Inter22.00 Manchester City-Bayern Münih22.00 Real Madrid-Chelsea22.00 Napoli-Milan