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Giriş Tarihi: 10.4.2023 12:53

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller başlıyor

Dünyanın 1 numaralı futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak. Gecenin maçlarında Portekiz ekibi Benfica, İtalyan temsilcisi Inter ile İngiliz ekibi Manchester City de Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final aşamasının diğer maçlarında 12 Nisan Çarşamba günü Real Madrid ile Chelsea, Napoli ile de Milan mücadele edecek.
Karşılaşmaların rövanşları 18 Nisan Salı ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçlarının programı şöyle:

YARIN
22.00 Benfica-Inter
22.00 Manchester City-Bayern Münih

12 NİSAN ÇARŞAMBA
22.00 Real Madrid-Chelsea
22.00 Napoli-Milan

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
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