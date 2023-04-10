Yiğido kaçamadı

Sivasspor 37’de öne geçti (Duarte kk), Başakşehir 61’de Szysz ile beraberliği yakaladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'ı eleyen Medipol Başakşehir, Sivasspor ile berabere kaldı. Cezalı Emre Belözoğlu'nun yerine Selçuk Şahin'in yönettiği İstanbul ekibi, 37'de Duarte'nin kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Yiğido savunmasını kalabalık tutarak rakibini durdurmaya çalışırken 2. yarıya daha etkili başlayan Başakşehir 61'de Patryk Szysz ile ağları bularak skora denge getirdi. Bozbaykuşlar,Sivas'a konuk olduğu son 5 lig maçında(4 Beraberlik-1 Galibiyet) da yenilmezkenYiğido ise hükmen galipgeldiği Hatay maçı ile birlikte 3 karşılaşmalıkyenilmezlik serisine ulaştı.
ÇALIMBAY'DAN PENALTI TEPKİSİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası penaltı isyanında bulundu. 2. yarıda Gradel'in ortasında Şener Özbayraklı'nın eline çarpan topta penaltı verilmemesine veryansın eden Çalımbay, "Hakem arkadaşlar hata yaptı. Anlayamadık. Burada hata da yapsa evine rahat dönüyor" dedi.
POLIS TEŞKILATINA DESTEK
Sivassporlu oyuncular ve teknik heyetten Türk Polis Teşkilatına büyük destek vardı. 178. kuruluş yıl dönümünü kutlayan polis teşkilatına moral vermek için oyunculardan bazıları, farklı departmanlardan üniformaları ile sahaya çıktı. Rıza Çalımbay da Özel Harekat kamuflajı giydi.