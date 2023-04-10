Yiğido kaçamadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Saray'ı eleyen Medipol Başakşehir, Sivasspor ile berabere kaldı. Cezalı Emre Belözoğlu'nun yerine Selçuk Şahin'in yönettiği İstanbul ekibi,kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Yiğido savunmasını kalabalık tutarak rakibini durdurmaya çalışırken 2. yarıya daha etkili başlayan Başakşehir 61'de Patryk Szysz ile ağları bularak skora denge getirdi.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası penaltı isyanında bulundu. 2. yarıda Gradel'in ortasında Şener Özbayraklı'nın eline çarpan topta penaltı verilmemesine veryansın eden Çalımbay, "Hakem arkadaşlar hata yaptı. Anlayamadık. Burada hata da yapsa evine rahat dönüyor" dedi.Sivassporlu oyuncular ve teknik heyetten Türk Polis Teşkilatına büyük destek vardı. 178. kuruluş yıl dönümünü kutlayan polis teşkilatına moral vermek için oyunculardan bazıları, farklı departmanlardan üniformaları ile sahaya çıktı. Rıza Çalımbay da Özel Harekat kamuflajı giydi.