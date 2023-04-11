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Giriş Tarihi: 11.4.2023 14:27

Beşiktaş’ta stat sponsorluğu için dev görüşmeler sürüyor

İHA
Beşiktaş’ta stat sponsorluğu için dev görüşmeler sürüyor

Beşiktaş’ta mevcut stat isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından dolayı yeni sponsorluk görüşmeleri hız kazandı. Başkan Ahmet Nur Çebi; Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere’den firmalarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Mevcut stat isim sponsoru Vodafone ile anlaşması sona erecek olan Beşiktaş'ta yeni sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Buradan büyük bir gelir bekleyen Siyah-Beyazlılar, Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha firmalarla irtibat halinde...

Başkan Ahmet Nur Çebi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş’ta stat sponsorluğu için dev görüşmeler sürüyor
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