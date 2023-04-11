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Giriş Tarihi: 11.4.2023 09:47 Son Güncelleme: 11.4.2023 09:49

Ertuğrul Doğan bugün canlı yayına katılacak! Teknik direktör konusu...

SPOR SERVİSİ
Ertuğrul Doğan bugün canlı yayına katılacak! Teknik direktör konusu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 20.00'de A Spor Gündem Özel programına katılarak merak edilen soruları cevaplayacak. Doğan, Teknik direktör konusu ve merak edilen konulara dair önemli açıklamalar yapacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 20.00'de A Spor'da Gündem Özel programına konuk olacak. Başkan Doğan'ın, teknik direktör konusuyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirmesi ve bordomavili yönetimin planladığı projeleri anlatması bekleniyor. Başkan'ın ayrıca, mayıs ayında yapılacak 250 milyon TL'lik ödeme hakında da bilgi vereceği öğrenildi.

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Ertuğrul Doğan bugün canlı yayına katılacak! Teknik direktör konusu...
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