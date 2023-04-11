Ertuğrul Doğan bugün canlı yayına katılacak! Teknik direktör konusu...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 20.00'de A Spor'da Gündem Özel programına konuk olacak. Başkan Doğan'ın, teknik direktör konusuyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirmesi ve bordomavili yönetimin planladığı projeleri anlatması bekleniyor. Başkan'ın ayrıca, mayıs ayında yapılacak 250 milyon TL'lik ödeme hakında da bilgi vereceği öğrenildi.