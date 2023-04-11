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Giriş Tarihi: 11.4.2023 13:41

Galatasaray'da yeni rota İngiltere! Denis Zakaria...

Galatasaray’da yeni rota İngiltere! Denis Zakaria...

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Chelsea'nin yıldız oyuncusuna kancayı taktı. İtalyanlar orta saha oyuncusu için sarı kırmızılıların transfer teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Galatasaray'da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Torreira'nın transfer olması durumunda Galatasaray yönetimini harekete geçti. Transfer sihirbazı Erden Timur gözünü bu kez Premier Lig orta sahasına dikti.

İtalyan medyası Galatasaray için flaş transfer gelişmesini duyurdu. Sportitalia'nın haberine göre Galatasaray, Juventus'un orta saha oyuncusu Denis Zakaria'ya teklifte bulundu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında Chelsea'ye kiralandı. Oyuncunun sezon sonu Juventus'a geri dönmesi bekleniyor. Londra ekibinde forma şansı bulamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni bir maceraya atılmak istiyor. Zakaria'yı kadroda düşünmeyen Juventus teknik direktörü Allegri'nin oyuncunun gönderilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Denis Zakaria bu sezon Chelsea formasıyla 10 karşılaşmada görev aldı.

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Galatasaray'da yeni rota İngiltere! Denis Zakaria...
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