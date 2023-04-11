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Giriş Tarihi: 11.4.2023 16:29

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır

AA
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın devamında çabukluğa dayalı oyun oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ana etabında orta, şut ve gol organizasyonları üzerinde duran futbolcular, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmana, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın devamında çabukluğa dayalı oyun oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ana etabında orta, şut ve gol organizasyonları üzerinde duran futbolcular, taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Uğur Akdemir ile tedavilerine devam edilen Gökhan Altıparmak, Rahman Buğra Çağıran ve Musa Şahindere, maç kadrosunda yer almıyor.

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Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır
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