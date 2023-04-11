Lale Orta'dan hakemlere flaş sözler! "Kimseyle konuşmayın! Beni arayın"

Orta, hakemlere Merkez Hakem Kurulu görevlileri haricinde herhangi biriyle görüşmemelerini ve böyle bi durumun yaşanması durumunda kendisine haber verilmesini dile getirdi.

Lale Orta'nın açıklamaları şu şekilde...

LALE ORTA: KIMSEYLE KONUŞMAYIN! BENI ARAYIN

MHK Başkanı Lale Orta, hakemlere yazılı bir belge göndererek uyarıda bulundu. Ajansspor'un haberine göre Orta, resmi ve gayrıresmi olarak kimseyle görüşmemelerini hakemlere öğütlerken "Beni arayın" mesajını verdi. Tarafsızlık ve şeffaflık vurgusu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle; yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili MHK üyelerimiz ve Hakem İşleri görevlilerimiz dışında herhangi birisi telefonla, mesajla, bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Aksi bir durumda disiplin hükümleri uygulanacaktır."