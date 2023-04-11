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Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:01 Son Güncelleme: 11.4.2023 10:08

Lale Orta'dan hakemlere flaş sözler! "Kimseyle konuşmayın! Beni arayın"

SPOR SERVİSİ
Lale Orta’dan hakemlere flaş sözler! Kimseyle konuşmayın! Beni arayın

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, son viraja girildi. Bitime 9 hafta kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezonda MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın istifasını istediği Orta, hakemlere bir ültimatom yolladı. Lale Orta'nın yazılı bildirisinde flaş ifadeler yer aldı. İşte detaylar...

Orta, hakemlere Merkez Hakem Kurulu görevlileri haricinde herhangi biriyle görüşmemelerini ve böyle bi durumun yaşanması durumunda kendisine haber verilmesini dile getirdi.

Lale Orta'nın açıklamaları şu şekilde...

LALE ORTA: KIMSEYLE KONUŞMAYIN! BENI ARAYIN
MHK Başkanı Lale Orta, hakemlere yazılı bir belge göndererek uyarıda bulundu. Ajansspor'un haberine göre Orta, resmi ve gayrıresmi olarak kimseyle görüşmemelerini hakemlere öğütlerken "Beni arayın" mesajını verdi. Tarafsızlık ve şeffaflık vurgusu yapılan yazıda şu ifadelere yer verildi: "Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle; yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili MHK üyelerimiz ve Hakem İşleri görevlilerimiz dışında herhangi birisi telefonla, mesajla, bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lütfen anında Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Aksi bir durumda disiplin hükümleri uygulanacaktır."

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Lale Orta'dan hakemlere flaş sözler! "Kimseyle konuşmayın! Beni arayın"
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