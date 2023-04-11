Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi transfer kararını verdi! Milan yıldız oyuncudan vazgeçmiyor...
Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:35

Mauro Icardi transfer kararını verdi! Milan yıldız oyuncudan vazgeçmiyor...

Mauro Icardi transfer kararını verdi! Milan yıldız oyuncudan vazgeçmiyor...

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, İtalyan basının gündeminden düşmüyor. Çizme basınındaki haberlere göre Icardi, G.Saray'a karşı aşk yemini etse de Milan, ondan vazgeçmiyor.

Sezon başında Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiralanan ve gösterdiği performansla camiayla bütünleşen Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde kariyerine Sarı-Kırmızı formayla devam etmek istediğini açıklamıştı.

İtalya basını, Arjantinli golcünün bu açıklamasına rağmen Milan'ın oyuncuyu istediğini ve bu transferde ısrarcı olduğunu yazdı. Haberin içeriğinde şu ifadeler kullanıldı: "Icardi, transfer söylentileriyle ilgilenmiyor. Arjantinli, G.Saray'da kalmak için istekli görünüyor. Fakat Milan, golcü futbolcuyu transfer etmekte ısrarcı. Kulüpte kalmak isteyen Icardi'yi G.Saray yönetimi de bırakmak istemiyor. Arjantinli golcünün takımda tutulması için Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yönetime baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, golcü futbolcuyu takımda tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaz transfer döneminde İtalya ekiplerinin de devreye girmesiyle yoğun günler yaşanacak. Mauro Icardi, G.Saray formasıyla çıktığı 15 lig maçında 9 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol, 1 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesinde kimler var? 2023 CHP milletvekili aday listesi YSK sisteminde!
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
18 yaşındaki AK Partili en genç aday Nisa Alptekin: Gençlere sürprizlerimiz olacak
28. DÖNEM AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | Seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mauro Icardi transfer kararını verdi! Milan yıldız oyuncudan vazgeçmiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA