Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MLS Ligi'nde VAR skandalı! Yıldız oyuncu, hakemle birlikte VAR'da pozisyonu inceledi...
Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:20

MLS Ligi'nde VAR skandalı! Yıldız oyuncu, hakemle birlikte VAR'da pozisyonu inceledi...

MLS Ligi’nde VAR skandalı! Yıldız oyuncu, hakemle birlikte VAR’da pozisyonu inceledi...

MLS'de ilginç bir olay yaşandı. Hakem pozisyonu izlemek için monitöre yöneldikten sonra yaşananların ardından bir kırmızı kart ve bir penaltı kararı çıktı. Hakem Alex Chilowicz, VAR monitörüne davet edilirken, O esnada Caceres de elini hakemin omzuna atarak yasak olmasına rağmen pozisyonu izledi. Hakem bunu fark edince önce Caceres'i ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek attı.

Amerika Birleşik Devletleri MLS'de Houston Dynamo ile Los Angeles Galaxy, Shell Energy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 35. dakikada Hector Herrera'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

VAR'A DAVET EDİLDİ
Mücadelenin 63. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Los Angeles Galaxy'nin Uruguaylı savunmacı oyuncusu Caceres'in rakibine yaptığı bir müdahalenin ardından yerde kalmasının ardından pozisyonun penaltı olabileceği düşünülerek Hakem Alex Chilowicz, VAR monitörüne davet edildi.

Hakem kale arkasındaki monitöre doğru giderek pozisyonu izlemeye başladı. O esnada Caceres de elini hakemin omzuna atarak yasak olmasına rağmen pozisyonu izledi. Hakem bunu fark edince önce Caceres'i ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek attı. Ardından da penaltıya hükmetti. Saha kenarına pozisyonu izlemek üzere gelen hakemin yanına gitmek kurallara göre sarı kart. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
28. Dönem CHP Milletvekili adayları isim listesinde kimler var? 2023 CHP milletvekili aday listesi YSK sisteminde!
Bakan Kurum tarih verdi: İlk deprem konutları bayrama yetişiyor
18 yaşındaki AK Partili en genç aday Nisa Alptekin: Gençlere sürprizlerimiz olacak
28. DÖNEM AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | Seçimlerde AK Parti Ankara milletvekili adayları kimler olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
MLS Ligi'nde VAR skandalı! Yıldız oyuncu, hakemle birlikte VAR'da pozisyonu inceledi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA