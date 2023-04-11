MLS Ligi’nde VAR skandalı! Yıldız oyuncu, hakemle birlikte VAR’da pozisyonu inceledi...

Amerika Birleşik Devletleri MLS'de Houston Dynamo ile Los Angeles Galaxy, Shell Energy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 35. dakikada Hector Herrera'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

VAR'A DAVET EDİLDİ

Mücadelenin 63. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Los Angeles Galaxy'nin Uruguaylı savunmacı oyuncusu Caceres'in rakibine yaptığı bir müdahalenin ardından yerde kalmasının ardından pozisyonun penaltı olabileceği düşünülerek Hakem Alex Chilowicz, VAR monitörüne davet edildi.

Hakem kale arkasındaki monitöre doğru giderek pozisyonu izlemeye başladı. O esnada Caceres de elini hakemin omzuna atarak yasak olmasına rağmen pozisyonu izledi. Hakem bunu fark edince önce Caceres'i ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek attı. Ardından da penaltıya hükmetti. Saha kenarına pozisyonu izlemek üzere gelen hakemin yanına gitmek kurallara göre sarı kart. (Milliyet)