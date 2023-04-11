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Giriş Tarihi: 11.4.2023 20:01 Son Güncelleme: 11.4.2023 20:26

Son dakika haberleri… Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan önemli açıklamalar! Yeni teknik direktör kim olacak?

Son dakika haberleri… Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan önemli açıklamalar! Yeni teknik direktör kim olacak?

Son dakika haberleri… Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınına konuk oldu. Ahmet Ağaoğlu’ndan görevi devralan Doğan, A Spor ekranlarında taraftarın merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün saat 20.00'de A Spor'da Gündem Özel programına konuk oldu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu kulüpte gelip başkanlık yapmak benim için çok büyük bir gurur. Hayatım boyunca yaşayacağım en büyük onur Trabzonspor başkanlığı olacak. Üzerimdeki sorumluluk gerçekten çok büyük ama ben bu sorumluluğun da farkındayım."

"Trabzonspor'un tüm gerçeklerini biliyorum. Mali-Ekonomik konuların tamamını biliyorum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

"Abdullah Avcı konusunda, şampiyonluktan sonraki süreci yönetemedik. Benim de bu dönemde hatalarım oldu. Trabzonspor'un gelecek sezon yarışması için ne gerekiyorsa yapacağız. Trabzonspor'un küçülmesi söz konusu olamaz."

TRABZONPSOR'DA TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

"Çeşitli antrenörlerle görüşmeler yaptık. Kimi hocamız, bu pozisyonda Trabzonspor'da görev yapmak istemediğini belirtti. Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz ciddi paralar talep etti."

"Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalışmak istemediğini söyledi bize. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var."

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Son dakika haberleri… Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan önemli açıklamalar! Yeni teknik direktör kim olacak?
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