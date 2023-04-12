Aslan’da ritim bozukluğu Kanarya’da türbülans var

DÜŞME HATTI ATEŞ ÇEMBERİ GİBİ

HER ŞEY SAHADA BİTECEK

3-4 MAÇ BELIRLEYICI OLACAK

Süper Lig'de mevcut tabloya baktığınızda kalan haftalar için neler söylersiniz? G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş üçgeninde sürprizler olur mu?Futbolu değil hakem hatalarını konuştuğumuz için gerginlik artacak.Galatasaray 6 puan farkı cebine koydu ama rakiplerinden daha fazla maç yapacak. Sezon içinde tek farkla kazandığı maç sayısı daha çok. Bu yüzden hem Okan Buruk hem de yöneticileri hakem konuşuyorlar.Fenerbahçe kendi kaosundan kurtulmalı.Ali Koç, 'sistem'in altını çiziyor ve haklı. Bu sezon açıklanamayacak iki maç varSorunları sahada çözmek zorundalar.Aboubakar takımı taşıyor. "Kaybedilen" puanların peşine düşüp TFF'ye yüklenmeleri de rakiplerinin krizinden faydalanmak istemeleri. Yarışta 'adalet' eşit dağılmadı. Ne yazık ki kayıp bir sezon daha yaşayacağız. İlk puan kaybında Galatasaray paniğe girecektir ama Fenerbahçe bunu değerlendirebilecek mi? Sonuçta kimse kendi maçına bakmıyor, rakibini izliyor.Galatasaray atı aldı ama hâlâ Üsküdar'ı geçmedi. Ancak çok önemli bir puan avantajı elinde. Ama bir gerçek var ki gerek fikstür gerekse Galatasaray'ın son aranın ardından içine girdiği ritim bozukluğu, kalan bütün maçlarını kazanacağı yönünde şüpheler barındırıyor. Galatasaray'ın puan kaybedebileceği çok önemli maçları var. Ama sorulması gereken soru, rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş kazanabilecek mi?Beşiktaş'ın pozisyonu ise şu; 9 maçı kaldı ve 9 maçın 2'sinde Hatay ve Gaziantep maçlarından 6 puan alacak. Eğer Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda yenip gelirse ki buna çok yakın, sonra yaralarını tedavi etmek için ilk bay haftasını geçirecek. Beşiktaş planladığı gibi 6 maçı da kazanırsa müthiş bir seriye imza atıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun için de Beşiktaş'ın kendi evinde Galatasaray'ı; Galatasaray'ın da Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçlar kritik. Bu yarışın mottosu şudur; şampiyonluğu vazgeçen kaybeder, her maçı final görüp savaşan takım kazanır.Birincilik için Galatasaray'ın çok önemli bir şansı var. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 6 puan önünde, bir de ikili averajı var. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olmadığı görüşündeyim.G.Saray elindeki avantajı değerlendirirse şampiyon olur. Fakat yapılan açıklama ve paylaşımlara da bakılırsa G.Saray'da biraz panik var. Bu hava devam ederse elindeki fark da gidebilir.Beşiktaş'ın ikincilik şansı daha çok.Bir takımın teknik direktörü bunu diyorsa sorun büyük ve derindir.Herkes bir bardak suda fırtına koparıyor.Bir bardak suyla da şampiyonluk gelmez!G.Saray'ın avantajı büyük.Bunun sayısız örneklerinigörebiliriz. Galatasaray önde, kadrokalitesi iyi.Fenerbahçe için Karagümrükmaçı çok önemliydi. Kazanamasalardı belki şuanda herkes 'Galatasaray galiba işi bitirdi' diyor olacaktı.Ama oyun olarak baktığımızda 3 takımın da sıkıntıları var.Giresun,İstanbulspor ve Ümraniyespor ligde kalma mücadelesiyapacaklar. Belki bu takımlara Ankaragücü de eklenebilir.Bunların kendi aralarında bundan sonra oynayacakları maçlarsadece belki de küme düşme maçı olacak.