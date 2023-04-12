Aslan’da ritim bozukluğu Kanarya’da türbülans var

SORU: Süper Lig'de mevcut tabloya baktığınızda kalan haftalar için neler söylersiniz? G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş üçgeninde sürprizler olur mu?
GÜRCAN BİLGİÇ: Futbolu değil hakem hatalarını konuştuğumuz için gerginlik artacak. Herkes çok bağıracak,haklı olduğunu iddia edecek. Galatasaray 6 puan farkı cebine koydu ama rakiplerinden daha fazla maç yapacak. Sezon içinde tek farkla kazandığı maç sayısı daha çok. Bu yüzden hem Okan Buruk hem de yöneticileri hakem konuşuyorlar. İşler iyi gitmiyor, hakemden 'çözüm'umuyorlar. Fenerbahçe kendi kaosundan kurtulmalı. Jesus, "Biz taraftardan çok inanıyoruz" derken,camiadaki çözülmenin bitmesi için uğraşıyor. Ali Koç, 'sistem'in altını çiziyor ve haklı. Bu sezon açıklanamayacak iki maç var; Sivas–G.Saray ve Adana Demir–F.Bahçe… Sorunları sahada çözmek zorundalar. Beşiktaş yenitransferleri ile takımın etkinliğini üst düzeyeçıkardı. Aboubakar takımı taşıyor. "Kaybedilen" puanların peşine düşüp TFF'ye yüklenmeleri de rakiplerinin krizinden faydalanmak istemeleri. Yarışta 'adalet' eşit dağılmadı. Ne yazık ki kayıp bir sezon daha yaşayacağız. İlk puan kaybında Galatasaray paniğe girecektir ama Fenerbahçe bunu değerlendirebilecek mi? Sonuçta kimse kendi maçına bakmıyor, rakibini izliyor. Gözler kazanılacakdeğil, diğerlerinin kaybedeceği puanlarda.
DÜŞME HATTI ATEŞ ÇEMBERİ GİBİ
FATİH DOĞAN: Galatasaray atı aldı ama hâlâ Üsküdar'ı geçmedi. Ancak çok önemli bir puan avantajı elinde. Ama bir gerçek var ki gerek fikstür gerekse Galatasaray'ın son aranın ardından içine girdiği ritim bozukluğu, kalan bütün maçlarını kazanacağı yönünde şüpheler barındırıyor. Galatasaray'ın puan kaybedebileceği çok önemli maçları var. Ama sorulması gereken soru, rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş kazanabilecek mi? F.Bahçe'nin de bir psikolojiktürbülansa girdiğini ve güven problemiyaşadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın pozisyonu ise şu; 9 maçı kaldı ve 9 maçın 2'sinde Hatay ve Gaziantep maçlarından 6 puan alacak. Eğer Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda yenip gelirse ki buna çok yakın, sonra yaralarını tedavi etmek için ilk bay haftasını geçirecek. Beşiktaş planladığı gibi 6 maçı da kazanırsa müthiş bir seriye imza atıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun için de Beşiktaş'ın kendi evinde Galatasaray'ı; Galatasaray'ın da Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçlar kritik. Bu yarışın mottosu şudur; şampiyonluğu vazgeçen kaybeder, her maçı final görüp savaşan takım kazanır. Düşme hattıateş çemberi. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulsporhatta Ankaragücü de bu stresle ligi götürecek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Birincilik için Galatasaray'ın çok önemli bir şansı var. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 6 puan önünde, bir de ikili averajı var. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olmadığı görüşündeyim. Biraz sadece Fenerbahçe'nin şansıvar. Ayrıca küme düşme potasındada bana göre görünen tablo; Ümraniyespor,İstanbulspor, Giresunspor'danbir tanesi kurtulacak.
HER ŞEY SAHADA BİTECEK
MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray elindeki avantajı değerlendirirse şampiyon olur. Fakat yapılan açıklama ve paylaşımlara da bakılırsa G.Saray'da biraz panik var. Bu hava devam ederse elindeki fark da gidebilir. Ama Fenerbahçe'nin bunu kapatacakgücü yok. Beşiktaş'ın ikincilik şansı daha çok. Jesus'un "Taraftar şampiyonluğainanmıyor" sözü bomba bir söz. Bir takımın teknik direktörü bunu diyorsa sorun büyük ve derindir. İstediğiniz kadar çıkıp TFF, MHKya da başka bir şeye bahane bulun. Herkes bir bardak suda fırtına koparıyor. Düşünce ve zihniyethepsinde aynı. Bir bardak suyla da şampiyonluk gelmez! Sahada bitecek her şey.
3-4 MAÇ BELIRLEYICI OLACAK
AHMET ÇAKAR: G.Saray'ın avantajı büyük. Fakatfutbol öyle bir spor ki tambaşardım dediğin an her şey bitiverir.Bunun sayısız örneklerinigörebiliriz. Galatasaray önde, kadrokalitesi iyi. Fakat önümüzdeki3-4 maç çok belirleyici olacak. 3-4 maç sonra yukarıdakitablo çok sıkışmış da olabilir, Galatasaraybaşını alıp gitmiş de olabilir. Fenerbahçe için Karagümrükmaçı çok önemliydi. Kazanamasalardı belki şuanda herkes 'Galatasaray galiba işi bitirdi' diyor olacaktı.Ama oyun olarak baktığımızda 3 takımın da sıkıntıları var.Ligin dibi ise 3 takımın arasında geçecek gibi görünüyor. Giresun,İstanbulspor ve Ümraniyespor ligde kalma mücadelesiyapacaklar. Belki bu takımlara Ankaragücü de eklenebilir.Bunların kendi aralarında bundan sonra oynayacakları maçlarsadece belki de küme düşme maçı olacak.