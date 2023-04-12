Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Canlı yayında tartışma talebi..."

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!" Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak." Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!