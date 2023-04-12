Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Canlı yayında tartışma talebi..."
Giriş Tarihi: 12.4.2023 16:49 Son Güncelleme: 12.4.2023 17:01

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Canlı yayında tartışma talebi..."

Fenerbahçe’den Galatasaray’a yanıt! Canlı yayında tartışma talebi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve Başkanvekili Erden Timur gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli ekibin canlı yayında tartışma talebine de değinen Galatasaray yönetimine Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı-lacivertli ekip, konuyla ilgili olarak, "Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz" ifadeleri kullandıldı.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları sonrası konuya ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!" Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak." Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg damgası! Kabine üyeleri yerli otomobili Ankara Spor Salonu'nun önüne çekti
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ABD'den Türkiye'ye skandal tehdit: Sky News'e konuşan Pentagon yetkilisi SİHA'lara işaret etti! PKK/YPG'ye açık desteğin dozunu artırdılar!
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Son dakika: Firari FETÖ'cüden İYİ Partili İdris Naim Şahin'e dua! Adaylığı partiyi karıştırmıştı...
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığı gün yüzüne çıkıyor! "Meclis'te Kürdistan'a özerkliği konuşacağız"
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Canlı yayında tartışma talebi..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA