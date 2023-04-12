Galatasaray’a Milot Rashica müjdesi! Menajeri resmen açıkladı...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Okan Buruk'a emanet ederken, bir çok yıldız ismi transfer etti.

RASHICA BÜYÜLÜYOR

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Rashica, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda dört gol ve dört asistlik bir performans sergiledi. Teknik Direktör Okan Buruk'un bonservisinin alınmasını istediği 26 yaşındaki oyuncu için sezon sonu İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.

Norwich City, Rashica'yı Temmuz 2021'de Werder Bremen'den 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI

Milot Rashica'nın menajerliğini yapan Aykut Erçetin, yıldız oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da uzun yıllar kaleci olarak da görev yapmış olan Erçetin, Radyospor'da yaptığı açıklamada Rashica'nın kalmak istediği ifade ederek şu açıklamayı yaptı; "Mağlup olunan Konyaspor maçı dahil olmak üzere Milot çok iyi bir performans gösteriyor.