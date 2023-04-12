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Giriş Tarihi: 12.4.2023 11:40

Göztepe, ilk kez play-off hattında

İHA
Göztepe, ilk kez play-off hattında

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez play-off hattına girdi.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında dün Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmayı başardı. İzmir temsilcisinin gollerini Atınç Nukan, Kenneth Obinna Mamah ve Marko Mihojevic atarken, ev sahibi ekibin golleri ise Melih İnan ve Caner Aktaş'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 51'e çıkardı ve puan tablosunda 6. sıraya kadar yükseldi. Böylece sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez play-off hattına girmiş oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, hafta sonu oynanacak kritik maçta Eyüpspor'u konuk edecek.



LİGİN KALAN BÖLÜMÜNDE KRİTİK MAÇLAR VAR
Göztepe, play-off hattında yer almak için 33. hafta itibariyle kritik maçlara çıkacak. Sarı-kırmızılıların hedefi lig sonuna kadar en az hasarla mücadelelerini bitirip play-off hattında kalmak.
Göztepe'nin kalan maçları şöyle:
33. hafta Eyüpspor (E)
34. hafta Altay (D)
35. hafta Adanaspor (Hükmen)
36. hafta Manisa FK (D)
37. hafta Çaykur Rizespor (E)
38. hafta Bodrumspor (D)

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Göztepe, ilk kez play-off hattında
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