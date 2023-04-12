Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı sözler! "Herkes çok bağıracak..."

SABAH Spor'un usta yazarları Süper Lig'in 28. hafta maçları ve şampiyonluğun favori takımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lig'in bitimine az bir kala heyecanın artmasıyla, takım yöneticileri ve teknik direktörleri de ani reaksiyonlar gösterirken, Usta yazarlar flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE MEVCUT TABLOYA BAKTIĞINIZDA KALAN HAFTALAR İÇİN NELER SÖYLERSİNİZ? G.SARAY, F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ ÜÇGENİNDE SÜRPRİZLER OLUR MU?



GÜRCAN BİLGİÇ: Futbolu değil hakem hatalarını konuştuğumuz için gerginlik artacak. Herkes çok bağıracak, haklı olduğunu iddia edecek. Galatasaray 6 puan farkı cebine koydu ama rakiplerinden daha fazla maç yapacak. Sezon içinde tek farkla kazandığı maç sayısı daha çok. Bu yüzden hem Okan Buruk hem de yöneticileri hakem konuşuyorlar. İşler iyi gitmiyor, hakemden 'çözüm' umuyorlar. Fenerbahçe kendi kaosundan kurtulmalı. Jesus, "Biz taraftardan çok inanıyoruz" derken, camiadaki çözülmenin bitmesi için uğraşıyor. Ali Koç, 'sistem'in altını çiziyor ve haklı. Bu sezon açıklanamayacak iki maç var; Sivas– G.Saray ve Adana Demir–F.Bahçe… Sorunları sahada çözmek zorundalar. Beşiktaş yeni transferleri ile takımın etkinliğini üst düzeye çıkardı. Aboubakar takımı taşıyor. "Kaybedilen" puanların peşine düşüp TFF'ye yüklenmeleri de rakiplerinin krizinden faydalanmak istemeleri. Yarışta 'adalet' eşit dağılmadı. Ne yazık ki kayıp bir sezon daha yaşayacağız. İlk puan kaybında Galatasaray paniğe girecektir ama Fenerbahçe bunu değerlendirebilecek mi? Sonuçta kimse kendi maçına bakmıyor, rakibini izliyor. Gözler kazanılacak değil, diğerlerinin kaybedeceği puanlarda.

DÜŞME HATTI ATEŞ ÇEMBERİ GİBİ



FATİH DOĞAN: Galatasaray atı aldı ama hâlâ Üsküdar'ı geçmedi. Ancak çok önemli bir puan avantajı elinde. Ama bir gerçek var ki gerek fikstür gerekse Galatasaray'ın son aranın ardından içine girdiği ritim bozukluğu, kalan bütün maçlarını kazanacağı yönünde şüpheler barındırıyor. Galatasaray'ın puan kaybedebileceği çok önemli maçları var. Ama sorulması gereken soru, rakipleri F.Bahçe ve Beşiktaş kazanabilecek mi? F.Bahçe'nin de bir psikolojik türbülansa girdiğini ve güven problemi yaşadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın pozisyonu ise şu; 9 maçı kaldı ve 9 maçın 2'sinde Hatay ve Gaziantep maçlarından 6 puan alacak. Eğer Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda yenip gelirse ki buna çok yakın, sonra yaralarını tedavi etmek için ilk bay haftasını geçirecek. Beşiktaş planladığı gibi 6 maçı da kazanırsa müthiş bir seriye imza atıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bunun için de Beşiktaş'ın kendi evinde Galatasaray'ı; Galatasaray'ın da Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçlar kritik. Bu yarışın mottosu şudur; şampiyonluğu vazgeçen kaybeder, her maçı final görüp savaşan takım kazanır. Düşme hattı ateş çemberi. Ümraniyespor, Giresunspor, İstanbulspor hatta Ankaragücü de bu stresle ligi götürecek.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Birincilik için Galatasaray'ın çok önemli bir şansı var. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 6 puan önünde, bir de ikili averajı var. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olmadığı görüşündeyim. Biraz sadece Fenerbahçe'nin şansı var. Ayrıca küme düşme potasında da bana göre görünen tablo; Ümraniyespor, İstanbulspor, Giresunspor'dan bir tanesi kurtulacak.

HER ŞEY SAHADA BİTECEK



MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray elindeki avantajı değerlendirirse şampiyon olur. Fakat yapılan açıklama ve paylaşımlara da bakılırsa G.Saray'da biraz panik var. Bu hava devam ederse elindeki fark da gidebilir. Ama Fenerbahçe'nin bunu kapatacak gücü yok. Beşiktaş'ın ikincilik şansı daha çok. Jesus'un "Taraftar şampiyonluğa inanmıyor" sözü bomba bir söz. Bir takımın teknik direktörü bunu diyorsa sorun büyük ve derindir. İstediğiniz kadar çıkıp TFF, MHK ya da başka bir şeye bahane bulun. Herkes bir bardak suda fırtına koparıyor. Düşünce ve zihniyet hepsinde aynı. Bir bardak suyla da şampiyonluk gelmez! Sahada bitecek her şey.

3-4 MAÇ BELIRLEYICI OLACAK



AHMET ÇAKAR: G.Saray'ın avantajı büyük. Fakat futbol öyle bir spor ki tam başardım dediğin an her şey bitiverir. Bunun sayısız örneklerini görebiliriz. Galatasaray önde, kadro kalitesi iyi. Fakat önümüzdeki 3-4 maç çok belirleyici olacak. 3-4 maç sonra yukarıdaki tablo çok sıkışmış da olabilir, Galatasaray başını alıp gitmiş de olabilir. Fenerbahçe için Karagümrük maçı çok önemliydi. Kazanamasalardı belki şu anda herkes 'Galatasaray galiba işi bitirdi' diyor olacaktı. Ama oyun olarak baktığımızda 3 takımın da sıkıntıları var. Ligin dibi ise 3 takımın arasında geçecek gibi görünüyor. Giresun, İstanbulspor ve Ümraniyespor ligde kalma mücadelesi yapacaklar. Belki bu takımlara Ankaragücü de eklenebilir. Bunların kendi aralarında bundan sonra oynayacakları maçlar sadece belki de küme düşme maçı olacak.