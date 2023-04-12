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Giriş Tarihi: 12.4.2023

İcardi’ye 150 bin TL, Belözoğlu’na 4 maç men

İcardi’ye 150 bin TL, Belözoğlu’na 4 maç men
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı… G.Saray'ın golcüsü Mauro İcardi'ye, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 150 bin TL ceza gelirken, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'e de sözleri sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti çıktı. Beşiktaş'ta ise Başkan Ahmet Nur Çebi'ye açıklamaları sonrasında 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. G.Saray ile oynanan kupa maçında hakemlere yönelik sözleri sonrasında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise 4 resmi maçtan men yasağı aldı. Öte yandan dün de Çebi ve F.Bahçeli yönetici Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi

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İcardi’ye 150 bin TL, Belözoğlu’na 4 maç men
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