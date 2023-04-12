Rodrigo De Paul: "Destek için buradayız"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan De Paul, "Herkes için zor zamanlar. Biz de destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş büyük bir kulüp, ateşli taraftarları olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler yaptı." diye konuştu.

İspanyol ekibinin bir diğer oyuncusu Axel Witsel ise şunları kaydetti:

"Uzaktan da olsa depremin ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. O insanlara yardım etmeye geldik. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti. Buraya Borussia Dortmund ile gelmiştim. O maçtaki atmosfer çok daha çılgındı, stat daha doluydu. Bugün de Beşiktaş taraftarının coşkulu tarafını gördüm. Burada oynamak her zaman keyif verici."