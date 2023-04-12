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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Tam gaz batağa!

Tam gaz batağa!
Türk futbolunun lokomotifleri Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor mali açıdan büyük sıkıntı içinde. 4 kulübün, KAP'a yaptığı ilk 9 aylık finansal bildirimlere göre toplam borcu 22,02 milyar liraya ulaştı. Süper Lig'de zirvede oturan G.Saray borç sıralamasında da ilk sırada.



Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira. Hemen arkasında Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Kartal'ın 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan F.Bahçe'nin borcu 5,99 milyar lira. Son şampiyon Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

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