Tam gaz batağa!

Türk futbolunun lokomotiflerimali açıdan büyük sıkıntı içinde. 4 kulübün, KAP'a yaptığı ilk 9 aylık finansal bildirimlere göre toplam borcuulaştı. Süper Lig'de zirvede oturan G.Saray borç sıralamasında da ilk sırada.Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira. Hemen arkasında Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan Kartal'ın 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan F.Bahçe'nin borcu 5,99 milyar lira. Son şampiyon Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.