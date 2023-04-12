Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamında ise, kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı olmayacak. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlar biletini kulübe devretmeleri halinde, Yavru Fırtına, Güney ve Kuzey Kale Arkası koltukları 75 TL'den ayrıca satışa sunulacak.