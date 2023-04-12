Uğurcan Çakır'dan ayrılık açıklaması! "Kulübümüz beni göndermek istiyorsa..."

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek önemli açıklamarda bulundu. Takımın gidişatı, ayrılık açıklaması ve birçok konu üzerine konuşan Çakır'ın tüm açıklamaları...

"MAĞLUBİYETLER PERFORMANSIMIZI DÜŞÜRDÜ"

"Beşiktaş maçı motivasyonu ve konsantrasyonu ayrı bir maç. Arkadaşlarımızla bu maça hazırlanıyoruz. Kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat. Trabzonspor'da 200 maça çıktım ve hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmedim. Mağlubiyetler performansımızı düşürdü. Beşiktaş maçı motivasyonu ve konsantrasyonu ayrı bir maç. Arkadaşlarımızla bu maça hazırlanıyoruz. Kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat. Trabzonspor'da 200 maça çıktım ve hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmedim. Mağlubiyetler performansımızı düşürdü."

"KÖTÜ GİDİŞATIN SORUMLUSU HEPİMİZİZ"

"Bu sezon 5. yılım olacak Trabzonspor'da. 4 sezonda çok iyiydim. Form tutmak sezon başında zor oluyordu. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Form tutmak zor oldu benim için. Bu sezon özelinde ağır eleştirilebilir ama geçen sene yaptığımız tarihi bir şeydi. Şampiyon olduğumuzda da tek başıma bir şey yapmadım. Kötü gidişatın sorumlusu hepimiziz."

"AVRUPA HAYALİM VAR"

Avrupa hayalim her zaman var. Benim için bir motivasyon. Sözleşmemi yeni uzattım, gitmek istiyor denmesi çok ilginç. Gitmek istiyor olsam sözleşmemi uzatmazdım. Başkanlarımız benim nasıl bir duruş sergilediğimi çok iyi biliyor. Futbola dönmeye ihtiyacımız yok. Biz zaten futbolun içindeyiz. Sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz ama takım uyumu olmayınca, arkadaşın için fazlasını sahaya yansıtmayınca zor oluyor. Geçen sene bizim tarihimiz açısından en önemli sezonlardan biriydi. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni yönetim de geldi. İhsan hoca şimdilik takımın başında. Futbola dönmelik bir durum yok.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır; ayrılık iddialarına şu cümleler ile yanıt verdi. "Kulübümüz beni göndermek istiyorsa gidebilirim. Hangi lig olduğu önemli değil." diye konuştu.