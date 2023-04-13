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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:51

Beşiktaş'ın Miha Zajc ısrarı! Sezon sonu...

Beşiktaş’ın Miha Zajc ısrarı! Sezon sonu...

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.

Beşiktaş, Sloven orta saha Miha Zajc'ı renklerine katmak istiyor. Yönetim, teknik kadronun raporu doğrultusunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu için beklemeye geçti.

Başarılı orta sahanın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam ederken, F.Bahçe cephesinden de resmi bir hamle gelmedi.

İTALYAN EKİPLERİ TAKİPTE
Sloven orta saha için pusuda bekleyen kulüpler arasında İtalya'dan Udinese ve Empoli var. Beşiktaş da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlıların sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın Miha Zajc ısrarı! Sezon sonu...
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