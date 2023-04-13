Beşiktaş’ta kritik zirve: Yabancıda oybirliği yok!

TFF, yabancı kuralıyla ilgili sunum yaparken kulüpler ve toplantıya katılan teknik direktörler düşüncelerini söyledi
TFF ile Kulüpler Birliği dün yeni sezon planlaması için bir araya geldi. Beşiktaş BaşkanıAhmet Nur Çebi ve AdanaDemirspor Başkanı MuratSancak ise toplantıya katılmadı. Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fikirlerini paylaşmak üzere yeni sezon planlama toplantısındaydı. Toplantıya gelemeyen bazıbaşkan ve teknik adamlar,zoom bağlantısı ile görüşlerinisundu. Zirvede ana konu, yeni sezondaki yabancıkuralıydı. Ayrıca RezervLig ve B takımlarındakioyuncuların daha fazla sürealabilmesi için nasıl birpolitika izleneceği de masayayatırıldı. Yabancı futbolcu sayısı için kulüplerin bazıları, "Toplamda 14,sahada ise sınırsız yabancıolsun" fikrini savunurken, kimisi de 8+3 formülünün önümüzdeki sezon da devam etmesi gerektiğini iletti. Ancak çoğunluğun,sınırsız yabancıdanyana görüş bildirdiği öğrenildi. Ayrıca Jesus'un da bu fikri desteklediği kaydedildi. TFF'nin, bu taleplerin hepsini dinlediği ve notlarını aldığı, kararı da mayıs başındaaçıklayacağını kulüpleretebliğ ettiği aktarıldı.
SÜPER LIG 11 AĞUSTOS'TA START ALIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonun takvimini resmen açıkladı. Buna göre karşılaşmalar 11 Ağustos 2023'te başlayacak. Sezon, 19 Mayıs 2024'te oynanacak maçlarla tamamlanacak.
GÜN BOYUNCA BİRLİKTEYDİLER
Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF ile Kulüpler Birliği, birlikte iftar yaptı.