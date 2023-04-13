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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Beşiktaş’ta kritik zirve: Yabancıda oybirliği yok!

Beşiktaş’ta kritik zirve: Yabancıda oybirliği yok!

TFF, yabancı kuralıyla ilgili sunum yaparken kulüpler ve toplantıya katılan teknik direktörler düşüncelerini söyledi

TFF ile Kulüpler Birliği dün yeni sezon planlaması için bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise toplantıya katılmadı. Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fikirlerini paylaşmak üzere yeni sezon planlama toplantısındaydı. Toplantıya gelemeyen bazı başkan ve teknik adamlar, zoom bağlantısı ile görüşlerini sundu. Zirvede ana konu, yeni sezondaki yabancı kuralıydı. Ayrıca Rezerv Lig ve B takımlarındaki oyuncuların daha fazla süre alabilmesi için nasıl bir politika izleneceği de masaya yatırıldı. Yabancı futbolcu sayısı için kulüplerin bazıları, "Toplamda 14, sahada ise sınırsız yabancı olsun" fikrini savunurken, kimisi de 8+3 formülünün önümüzdeki sezon da devam etmesi gerektiğini iletti. Ancak çoğunluğun, sınırsız yabancıdan yana görüş bildirdiği öğrenildi. Ayrıca Jesus'un da bu fikri desteklediği kaydedildi. TFF'nin, bu taleplerin hepsini dinlediği ve notlarını aldığı, kararı da mayıs başında açıklayacağını kulüplere tebliğ ettiği aktarıldı.

SÜPER LIG 11 AĞUSTOS'TA START ALIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonun takvimini resmen açıkladı. Buna göre karşılaşmalar 11 Ağustos 2023'te başlayacak. Sezon, 19 Mayıs 2024'te oynanacak maçlarla tamamlanacak.

GÜN BOYUNCA BİRLİKTEYDİLER
Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF ile Kulüpler Birliği, birlikte iftar yaptı.

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Beşiktaş’ta kritik zirve: Yabancıda oybirliği yok!
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