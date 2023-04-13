Beşiktaş’ta kritik zirve: Yabancıda oybirliği yok!

TFF ile Kulüpler Birliği dün yeni sezon planlaması için bir araya geldi.ise toplantıya katılmadı. Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fikirlerini paylaşmak üzere yeni sezon planlama toplantısındaydı.Zirvede ana konu,ı. Yabancı futbolcu sayısı için kulüplerin bazıları,fikrini savunurken, kimisi de 8+3 formülünün önümüzdeki sezon da devam etmesi gerektiğini iletti. Ancaköğrenildi. Ayrıca Jesus'un da bu fikri desteklediği kaydedildi. TFF'nin, bu taleplerin hepsini dinlediği ve notlarını aldığı,Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonun takvimini resmen açıkladı. Buna göre karşılaşmalar 11 Ağustos 2023'te başlayacak. Sezon, 19 Mayıs 2024'te oynanacak maçlarla tamamlanacak.Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından TFF ile Kulüpler Birliği, birlikte iftar yaptı.