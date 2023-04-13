Beşiktaş’ta Nathan Redmond gelişmesi! İşte yapılan teklif...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, son haftalarda gösterdiği başarılı performans ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Nathan Redmond ile yola devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN REDMOND'A YAPACAĞI TEKLİF

Redmond'a Beşiktaş'ın yeni kontrat teklifi 2+1 yıl olacak ve bu sezon kazandığı 1.5 milyon Euro önerilecek ancak bu rakam yıllık gelirinin azalması anlamına geliyor.

Eski kulübüyle yaptığı anlaşma gereği 700 bin Euro da Southampton'dan alan ve yıllık 2.2 milyon Euro ücreti bulunan tecrübeli futbolcunun talebi yine bu rakam olacak. (Ajansspor)