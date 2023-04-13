Derbi öncesi Trabzonspor’a 2 isimden kötü haber! Abdülkadir Ömür ve Edin Visca...

Beşir, kulübün internet sitesine Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

BEŞİR, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir."