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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Kırmızı-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig’de dün Eyüpspor’un yenilmesiyle bitime 6 hafta kala Süper olmayı garantiledi. Samsun’da büyük coşku yaşandı

Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen ilk takım Karadeniz'in efsane takımlarından Samsunspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, en yakın takipçisi Eyüpspor'un dün Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle ilk 2'yi garantileyip bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı başardı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde fırtına gibi esen Karadeniz temsilcisi, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Şu anda 66 puanı bulunan Samsunspor, ligden çekilen Yeni Malatya ve Adanaspor'la oynayacağı için 3'er puan alacak. İkinci sıradaki Eyüpspor 57 puanda kalırken, bir maçı eksik Sakarya'nın ise 55 puanı bulunuyor. Bu arada diğer maçta Manisa FK, evinde Bandırma'ya 1-0 yenildi.

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