Efsane geri döndü

Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen ilk takım Karadeniz'in efsane takımlarından Samsunspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, en yakın takipçisi Eyüpspor'un dün Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyleTeknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde fırtına gibi esen Karadeniz temsilcisi, 11 yıllık Süper Lig özlemine son verdi., ligden çekilen Yeni Malatya ve Adanaspor'la oynayacağı için 3'er puan alacak. İkinci sıradaki Eyüpspor 57 puanda kalırken, bir maçı eksik Sakarya'nın ise 55 puanı bulunuyor. Bu arada diğer maçta Manisa FK, evinde Bandırma'ya 1-0 yenildi.