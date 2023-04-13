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Giriş Tarihi: 13.4.2023

İşte o statlar

İşte o statlar
TFF, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları'na ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı. Adaylık kapsamında 10 stadımızın ismi de resmi olarak UEFA'ya bildirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Modern stadyumlarımız ve tesislerimizle, ülkemizdeki futbol tutkusuyla, üst düzey organizasyon kabiliyetimizle her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyet'imizin 100. yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır" dedi. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı (74.753)
İstanbul NEF Stadı (52.223)
İstanbul Ülker Stadı (47.834)
Ankara Yeni 19 Mayıs (42.000)
Medaş Konya Büyükşehir (42.000)
Bursa Stadyumu (43.361)
Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi (40.782)
Antalya Corendon Airlines Park (32.537)
Eskişehir Atatürk Stadı (32.500)
Gaziantep Kalyon Stadı (33.500)

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İşte o statlar
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