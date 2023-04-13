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Giriş Tarihi: 13.4.2023 16:46

TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama

AA
TFF’den statlarda küfüre ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), statlarda küfür etmenin önemli bir ahlak sorunu olduğunu ve bunun kabul edilemez bulunduğunu belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Maçlar sırasında futbolun kadın profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur. Cinsiyet ayrımcılığına yol açan küfür ve hakaret içeren söylemler; sporun dostluk, kardeşlik ve barış kültürüne yıkıcı zarar verirken bu spora gönül vermiş kadınları yaralamakta, Türk futbolunun marka değerine de zarar vermektedir."

Küfür etmenin insanları statlardan uzaklaştırdığına vurgu yapılan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Bu vesileyle 'Futbol sadece futbol değildir' anlayışıyla tüm spor camiasını; paydaşlarının, sporseverlerin, gençlerin tribünlerden uzaklaşmasına, annelerin çocuklarını stadyumlara getirmemesine neden olan, toplumsal huzuru bozan, insanları rencide ve mutsuz eden küfür ve hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki; genç kuşakların ruhen, ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi için tüm spor faaliyetleri ve sporcular kritik öneme sahiptir. Hiç kimsenin ya da grubun, bunu bozmasına izin vermeyeceğiz."

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TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama
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