Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan ilk hamlesini yapıyor! Jean-Philippe Krasso...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro planlamasında hareke geçen bordo mavililerde gözler forvet hattına çevrildi.

Karadenizgazete'nin haberine göre; A Spor'da katıldığı canlı yayında, "bonservisi olmayan futbolculara bakıyoruz" diyen Trabzonspor başkanının görüştüğü isimlerden birisinin de St.Etienne'den Jean-Philippe Krasso olduğu ortaya çıktı.

Avcı'nın scout ekibinin "Sörloth'un benzeri Cornelius'un daha golcüsü" diye önerdiği Fildişili golcü ile ilk temas kuruldu. Fransa II. Ligi'nde 27 maçta 15 gol ve 8 asistle oynayan sol ayaklı golcü oyuncu için Doğan'ın yaptığı ilk görüşmede oldukça iyi bilgilere sahip olduğu öğrenildi.

Oyuncunun menajeri yapılan teklifi oldukça cazip buldu. Tek eksik Krasso'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istemesi.