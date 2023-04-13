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Giriş Tarihi: 13.4.2023 16:37

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan ilk hamlesini yapıyor! Jean-Philippe Krasso...

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan ilk hamlesini yapıyor! Jean-Philippe Krasso...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da yeni yönetimin gelmesiyle birlikte çalışmalar hızlandı. Golcü hamlesi yapmak isteyen bordo mavili yönetim Fransa'da 27 maçta 15 gol ve 8 asistle oynayan yıldız için harekete geçti. Transferi bizzat yöneten başkan Ertuğrul Doğan Fransız kulübüyle görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar..

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro planlamasında hareke geçen bordo mavililerde gözler forvet hattına çevrildi.

Karadenizgazete'nin haberine göre; A Spor'da katıldığı canlı yayında, "bonservisi olmayan futbolculara bakıyoruz" diyen Trabzonspor başkanının görüştüğü isimlerden birisinin de St.Etienne'den Jean-Philippe Krasso olduğu ortaya çıktı.

Avcı'nın scout ekibinin "Sörloth'un benzeri Cornelius'un daha golcüsü" diye önerdiği Fildişili golcü ile ilk temas kuruldu. Fransa II. Ligi'nde 27 maçta 15 gol ve 8 asistle oynayan sol ayaklı golcü oyuncu için Doğan'ın yaptığı ilk görüşmede oldukça iyi bilgilere sahip olduğu öğrenildi.

Oyuncunun menajeri yapılan teklifi oldukça cazip buldu. Tek eksik Krasso'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istemesi.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan ilk hamlesini yapıyor! Jean-Philippe Krasso...
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